Monchi sfida il Barcellona: «Pensiamo a noi stessi» – VIDEO

Roma-Barcellona di fronte nei quarti di finale di Champions League 2017/2018, il commento a caldo del direttore sportivo giallorosso Monchi da Nyon

Il sorteggio di Nyon non ha portato buone notizie per la Roma: la formazione di Eusebio Di Francesco dovrà vedersela col Barcellona nei quarti di Champions League 2017/2018. quattro precedenti in Europa tra le due squadre, entrambi nella fase a gironi: nel 2001-2002 una vittoria giallorossa (3-0) e un pareggio (1-1), mentre nell’edizione 2015-2016 una vittoria blaugrana (6-1) e un pareggio (1-1). Intervenuto nel post-sorteggio, il diesse giallorosso Monchi ha analizzato così l’accoppiamento con i catalani.

Ecco le parole del diesse giallorosso: «C’è una possibilità, dobbiamo avere la mentalità per provare ad andare avanti. Il Barcellona è forse la rivale più difficile ma penso che la Roma ce la possa fare. Se posso dare dei consigli al mister? Non credo che Di Francesco non conosca il Barcellona, penso che dobbiamo dimenticare il loro gioco e pensare a noi stessi. Loro sono forti, ma noi anche. Dobbiamo pensare di più alle nostre possibilità, alle nostre qualità, ad avere».