Champions League 2019 20: calendario, fasce delle italiane e finale: quello che c’è da sapere sulla massima competizione europea per club

La vittoria del Liverpool in finale contro il Tottenham ha sancito la fine dell’ultima Champions League, dando di via di fatto l’attesa per quella che avrà inizio il prossimo 25 giugno con la fase preliminare, mentre la fase a gironi comincerà il 17 settembre (sorteggio a Montecarlo il 29 agosto). La finale è invece in programma ad Istanbul il 20 maggio 2020. In attesa dei verdetti degli spareggi questa la provvisoria griglia di partenza con relativa suddivisione in fasce.

Champions League 2019 20: le fasce delle italiane