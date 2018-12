Champions League, il calendario di Juventus e Napoli

Il calendario delle squadre italiane impegnate in Champions League. La nostra Serie A potrà contare solo sull’apporto di Juventus e Napoli

Sono stati sorteggiati quest’oggi i gironi della nuova Champions League. Dopo l’eliminazione della Roma, sconfitta ai playoff dal Porto e retrocessa in Europa League, toccherà a Juventus e Napoli tenere alta la bandiera tricolore.

Questi i gironi della Champions League 2016/2017:

Gruppo A: Paris Saint-Germain (Francia) Arsenal (Inghilterra) Basilea (Svizzera) Ludogorets (Bulgaria)

Paris Saint-Germain (Francia) Arsenal (Inghilterra) Basilea (Svizzera) Ludogorets (Bulgaria) Gruppo B: Benfica (Portogallo) NAPOLI (ITALIA) Dinamo Kiev (Ucraina) Besiktas (Turchia)

Benfica (Portogallo) Dinamo Kiev (Ucraina) Besiktas (Turchia) Gruppo C: Barcellona (Spagna) Manchester City (Inghilterra) Borussia Moenchengladbach (Germania) Celtic Glasgow (Scozia)

Barcellona (Spagna) Manchester City (Inghilterra) Borussia Moenchengladbach (Germania) Celtic Glasgow (Scozia) Gruppo D: Bayern Monaco (Germania) Atletico Madrid (Spagna) Psv Eindhoven (Olanda) Rostov (Russia)

Bayern Monaco (Germania) Atletico Madrid (Spagna) Psv Eindhoven (Olanda) Rostov (Russia) Gruppo E : Cska Mosca (Russia) Bayer Leverkusen (Germania) Tottenham Hotspur (Inghilterra) Monaco (Francia)

: Cska Mosca (Russia) Bayer Leverkusen (Germania) Tottenham Hotspur (Inghilterra) Monaco (Francia) Gruppo F: Real Madrid (Spagna) Borussia Dortmund (Germania) Sporting Lisbona (Portogallo) Legia Varsavia (Polonia)

Real Madrid (Spagna) Borussia Dortmund (Germania) Sporting Lisbona (Portogallo) Legia Varsavia (Polonia) Gruppo G: Leicester city (Inghilterra) Porto (Portogallo) Club Brugge (Belgio) Copenaghen (Danimarca)

Leicester city (Inghilterra) Porto (Portogallo) Club Brugge (Belgio) Copenaghen (Danimarca) Gruppo H: JUVENTUS (ITALIA) Siviglia (Spagna) Lione (Francia) Dinamo Zagabria (Croazia).

IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS – La Juventus esordirà il prossimo 14 settembre, in casa contro il Siviglia. La seconda giornata volerà a Zagabria, il 27 settembre, per affrontare la Dinamo e il 18 ottobre, ancora in trasferta, con il Lione. Nel girone di ritorno la prima sfida sarà quella interna con il Lione (il 2/11), poi Siviglia (22/11) in Spagna e infine la Dinamo Zagabria allo Juventus Stadium (7/12).

IL CALENDARIO DEL NAPOLI – Sarà la Dinamo Kiev a battezzare il Napoli con la prima sfida che si giocherà in Ucraina il 13 settembre. Poi due sfide al San Paolo: il 28 settembre contro il Benfica e il 19 ottobre contro il Besiktas. Nel girone di ritorno, il 1 novembre, la sfida in Turchia contro il Besiktas. Poi la Dinamo Kiev in casa il 23 novembre e il Benfica il 6 dicembre.