Champions League, italiane in campo. Classifica, pericoli e calendario di Inter. Milan, Juventus, Atalanta e Bologna

Domani riparte la Champions League arrivata alla quinta giornata: ecco le sfide che aspettano le italiane

Domani inizia il quinto turno di Champions League, che è come dire che adesso i punti si fanno realmente pesanti. Ecco avversari e situazioni di classifica raccontate da La Gazzetta dello Sport a proposito delle 5 italiane impegnate.

SLOVAN BRATISLAVA-MILAN: «Non c’è alternativa: battere l’ultima e poi la penultima, la Stella Rossa Belgrado (trentacinquesima a 0 punti) per assicurarsi un bottino minimo di 12 punti che potrebbe bastare per i playoff. L’ultima partita, in casa della Dinamo Zagabria (attualmente sedicesima con 7 punti) appare più complicata ovunque».

INTER-LIPSIA: «L’incrocio di domani a San Siro contro il Lipsia, già battuto dalla Juve in Germania, può irrobustire ulteriormente l’ipotesi di un accesso agli ottavi senza passare dai playoff. La truppa di Inzaghi viaggerà successivamente a Leverkusen per incrociare un Bayer attualmente 13° (7punti), poi ospiterà lo Sparta Praga per ora fuori dalle elette (26°, 4 punti), per chiudere a San Siro contro una delle sorprese del torneo, il Monaco, 3° con 10 punti, dietro a Liverpool e Sporting di Lisbona».

YOUNG BOYS-ATALANTA: «Il lavoro di vigilia di Gian Piero Gasperini sarà molto cerebrale, convincere cioè la sua Dea che la trasferta di Berna non sarà una passeggiata, anche se lo Young Boys è 34° su 36 e in 4 partite ha segnato un gol e non ha raccolto un punto. Potrà servirsi delle immagini del recente incrocio Young Boys-Inter. I campioni d’Italia hanno vinto solo nel finale dopo aver subito e sofferto tantissimo».

ASTON VILLA-JUVENTUS: «Dopo il passaggio di mercoledì a Birmingham, la Signora ospiterà il Manchester City in crisi (7punti), viaggerà a Bruges (6) e chiuderà con il Benfica (6) allo Stadium. È messa bene, tutto sommato. Ma l’incrocio con l’Aston Villa non serve solo per la classifica del torneo. Sarà un crash-test importante nel percorso di crescita disegnato da Thiago Motta».

BOLOGNA-LILLA: «I francesi attualmente sono al 14° posto della classifica Champions con 7 punti. Il Bologna (31°) ne ha uno solo, figlio del pareggio contro lo Shakhtar Donetsk, ma è in crescita, ha messo in fila tre vittorie in campionato, prima della sconfitta di ieri con la Lazio, e ha preso confidenza con l’atmosfera di Champions League».