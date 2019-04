Champions League, il quadro completo delle semifinali

Spettacolo e risultati inattesi: i quarti di Champions sorprendono tutti. Saranno Ajax-Tottenham e Barcellona-Liverpool le semifinali

Delineato completamente il quadro delle semifinali di Champions League. Non sono mancate le sorprese e le magnifiche quattro che si giocheranno i posti per la finale saranno: Ajax, Tottenham, Barcellona e Liverpool.

La sfida tutta inglese va infatti agli Spurs che pur perdendo 4-3 in casa del Manchester City, complice l’1-0 dell’andata passa il turno. All’Etihad va in scena una gara memorabile che dopo soli 20′ con un botta e risposta incredibile vede il risultato già sul 3-2. Nella ripresa Aguero rimette tutto sulla carreggiata dei Citizens, ma il Tottenham non muore mai e con Llorente si porta sul 4-3. Al 93′ Sterling può regalare la gioia della qualificazione ai suoi però il suo gol è annullato dal VAR e Pochettino fa festa.

Nell’altra gara della serata il Liverpool non ha problemi con il Porto e vince 1-4 che va sommato al 2-0 di Anfield. I Reds soffrono non poco però sono cinici quando conta e vanno in gol con gli uomini migliori. Manè, Salah, Firmino e van Dijk firmano i gol che valgono la semifinale con il Barcellona.