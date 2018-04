Liverpool-Roma, Dalglish: «Non meritavano la finale del 1984, li batteremo ancora»

Duro attacco alla Roma di Kenny Dalglish a poche ore dalla sfida contro il Liverpool, andata delle semifinali di Champions League: ecco le parole dell’ex Reds

Leggenda Reds, Kenny Dalglish ha parlato di Liverpool-Roma sulle colonne del Sunday Post. L’ex centrocampista è tornato sulla finale di Coppa dei Campioni del 1984 e non si è risparmiato contro i giallorossi: «Quella Roma non meritava in alcun modo di essere in finale di Coppa dei Campioni: doveva esserci uno storico derby britannico come Liverpool-Dundee. Tutti sanno che l’arbitro francese Michel Vautrot, quello della semifinale di ritorno vinta per 3-0 dalla Roma, era stato corrotto da un dirigente della Roma, anche se l’Uefa non ha mai voluto aprire un’inchiesta. Penso ad alcuni compagni di nazionale che avrebbero meritato quella finale. Hanno perso ai rigori: gli dei del calcio hanno voluto punirli».

Continua Kenny Dalglish, parlando della sfida in programma questa sera: «Li batteremo anche questa volta: la Roma non andrà in finale. Non dovremo sottovalutarli: hanno battuto con merito il Barcellona, ma Klopp e i suoi calciatori sanno cosa devo fare, ovvero giocare nel loro stile con pazienza e tranquillità. Così il risultato arriverà. Il Liverpool è una grandissima squadra, lo ha dimostrato eliminando con merito il Manchester City. Abbiamo dei calciatori fortissimi, uno stadio come Anfield Road: abbiamo grandi possibilità di arrivare in finale».

