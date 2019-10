Champions League, Valverde sicuro: «L’Inter si qualificherà» – VIDEO

Champions League, Valverde sicuro dopo la sfida tra i nerazzurri ed il suo Barcellona: «L’Inter si qualificherà agli ottavi»

Una grande prestazione, ma nessun punto in saccoccia. Saluta così il Camp Nou l’Inter di Conte, capace per oltre una frazione di gioco di mettere in grande difficoltà il Barcellona nella sua tana.

Una prova di forza in qualche modo riconosciuta da Valverde, tecnico dei catalani. Rimasto evidentemente impressionato dalla prestazione dei nerazzurri: «Sono sicuro che si qualificheranno per gli ottavi», il suo commento.