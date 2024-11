Charpentier: «Mai avuto dubbi sul Parma, con Pecchia è cambiato questo…»

Le parole di Gabriel Charpentier, attaccante francese del Parma, sulla sua crescita con il club neopromosso in Serie A. I dettagli

Gabriel Charpentier ha parlato della sua avventura al Parma a La Gazzetta di Parma.

PERMANENZA A PARMA – «Li ringrazio, all’inizio è stata dura per via degli infortuni ma loro hanno creduto in me e io faccio il possibile per ripagare la fiducia che nutrono nei miei confronti. Se ho mai pensato di lasciare Parma in estate? Avevo tante offerte, non mi ricordo nemmeno quali perché io sono sempre rimasto concentrato sul campo. Loro hanno fiducia in me e io devo essere leale. Non ho mai avuto dubbi sulla mia permanenza a Parma».

PRIMA STAGIONE IN SERIE A – «Bene, sappiamo che abbiamo le caratteristiche e le qualità per giocare in serie A. Pecchia mi ha fatto crescere sia a livello calcistico che umano, è stato importante perché mi ha dato fiducia. Parlo tanto con lui. Sono contento per la squadra, siamo giovani e dobbiamo crescere ancora. Sono contento anche per me ma posso migliorare e fare ancora più gol».

LOTTA SALVEZZA – «Ci dobbiamo credere tutti insieme e bisogna avanzare uniti, siamo giovani ma vittorie come quelle di Venezia prima della sosta ci servono per acquisire ancora più speranza e fiducia. Un sogno? Per adesso realizzare tanti gol, ottenere la salvezza e vediamo a fine stagione dove sarò. Vorrei segnare più gol possibili, non mi pongo limiti».