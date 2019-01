Che fine ha fatto Maradona? Il campionato messicano riparte, lui non si trova

Diego Armando Maradona è sparito: i dirigenti del Dorados, club messicano di cui è allenatore, non hanno sue notizie da giorni

E’ proprio il caso di dirlo. Chi l’ha visto? Diego Armando Maradona è sparito. Da giorni non si hanno notizie del Pibe de Oro e i dirigenti e lo staff del Dorados (squadra allenata da Maradona) stanno cercando di mettersi in contatto con il loro tecnico, che non si è presentato agli allenamenti e non dà sue notizie da giorni. L’ex gloria del Napoli avrebbe trascorso, secondo quanto riporta ‘Mundo Deportivo‘, le vacanze nel suo paese d’origine, ma queste sembrerebbero adesso starsi prolungando un po’ troppo. La squadra scenderà in campo domani sera nel match casalingo contro il Celaya. Chi ci sarà a guidarli dalla panchina? È ancora un punto interrogativo, ma di certo non il loro tecnico.

Le ragioni della sparizione sarebbero derivanti da una crisi tra l’argentino e lo staff dirigenziale messicano. Perchè la conferma dell’allenatore, non sarebbe una certezza e ci sarebbero ancora delle trattative in atto tra la società e l’entourage di legali del tecnico, con a capo l’avvocato Matias Morla, in relazione ad alcune questioni discordanti. Ma non solo. Maradona sembrerebbe soffrire anche di depressione. La questione è ancora avvolta da una nube di fumo e il mistero necessita di essere risolto, seguiranno aggiornamenti.