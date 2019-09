Chelsea: a Lampard non basta un grande Willian

Il Chelsea inizia la stagione europea con un brutto tonfo interno contro il Valencia. A Lampard non è bastata una prova sublime da parte di Willian. Il nuovo numero 10 è stata la principale fonte creativa dei blues in avanti.

Willian: Completed 9 dribbles in Chelsea's 1-0 loss to Valencia on Tuesday night; Only Neymar vs Napoli (13) has completed more in a Champions League match since the start of the 2018/19 campaign

