Chelsea, Abraham e il caso Nazionale: sfida tra Inghilterra e Nigeria

Abraham di fronte a un bivio: il talento del Chelsea dovrà scegliere per quale Nazionale giocare. Sarà Inghilterra contro Nigeria

Sfida a distanza tra l’Inghilterra e la Nigeria, entrambe desiderose di accogliere fra le rispettive file l’enfant prodige Abraham, ultima sorpresa del Chelsea targato “Lampard”.

Come si apprende dall’Express, l’attaccante inglese di origini nigeriane finora ha militato tra le giovanili dei Tre Leoni, ma non ha ancora disputato gare ufficiali con la Nazionale maggiore. Ecco perché la porta per la Nigeria è ancora aperta per Abraham.