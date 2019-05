Emery non vince la quarta finale: salvato il primato di Trapattoni. Ci ha pensato Maurizio Sarri – VIDEO

Ci voleva Maurizio Sarri per interrompere il ruolino di marcia di Unai Emery. L’allenatore dell’Arsenal aveva vinto l’Europa League per tre volte di fila con il suo Siviglia e ieri sera si è presentato a Baku con l’Arsenal per provarci per la quarta volta.

Ma il Chelsea di Sarri evidentemente non era d’accordo: i Gunners si sono schiantati sui blues con un rocambolesco 4-1. Il primato di Trapattoni (che vanta 4 Uefa) è ancora al sicuro: il merito ad un altro italiano.