Chelsea, Conte: «Abbiamo lavorato bene»

Le parole di Antonio Conte, tecnico del Chelsea, dopo la vittoria sull’Hull City

Antonio Conte, allenatore del Chelsea, ha commentato così ai microfoni la vittoria contro l’Hull City: «Questa settimana abbiamo lavorato parecchio. Dobbiamo migliorare per essere più compatti. E’ importante aver mantenuto la porta inviolata, dà fiducia. Stiamo lavorando duramente e dobbiamo continuare così. Sono soddisfatto della gara, perché qui in Premier nessuna partita è semplice».

L’EX TECNICO DELLA JUVE CONTINUA – «Ero certo che sarebbe stata una gara difficile, perché affrontiamo una squadra con grande spirito. Però abbiamo giocato con la giusta voglia e con buona pressione. Diego Costa? E’ un calciatore fantastico, ha segnato sei goal. Ma ciò non toglie che lavora tanto per la squadra. Quando si lavora tanto, solitamente nascono delle opportunità. Sono felice per lui e per Willian. Anche Hazard ha fatto una bella gara, con la giusta intensità e ha cercato di fare quello che gli ho chiesto».