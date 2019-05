Hazard, doppietta agrodolce in finale di Europa League con l’Arsenal: dopo Baku l’addio definitivo del belga al Chelsea

Hazard e il Chelsea: siamo ai saluti. C’è aria di addio a Baku, ma nel frattempo il talento belga sta decidendo la finale di Europa League con una doppietta all’Arsenal.

In casa Blues hanno fatto di tutto per trattenerlo, ma il giocatore sembra intenzionato a sposare la causa del Real Madrid. Il numero 10 sta decidendo il match in favore del Chelsea, e vuole salutare gli inglesi con un trofeo.