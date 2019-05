Festa Blues a Baku per l’Europa League: che record per il campione del Chelsea Pedro. Ecco il dato sul marcatore spagnolo

Il Chelsea trionfa in modo schiacciante in Europa League. Pedro, attaccante spagnolo in forza ai Blues, può sorridere, e non solo per il trofeo conquistato.

Come fa notare Opta, Pedro è il quinto giocatore a trovare il gol in una finale di Coppa dei Campioni/Champions League e Coppa Uefa/Europa League, dopo Allan Simonsen, Hernan Crespo, Dmitri Alenichev e Steven Gerrard.