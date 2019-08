Chelsea: i problemi difensivi che Lampard deve risolvere

Il pareggio del Chelsea contro il Leicester preoccupa Lampard, in particolare per come i blues si sono sciolti nella ripresa. Oggi i londinesi sanno difendere abbastanza bene quando si chiudono, viceversa si allungano parecchio quando devono attaccare. Lo si è visto dopo il pareggio: nel tentativo di segnare, il Chelsea ha concesso praterie in ripartenza.

In his first two PL games as a coach Frank Lampard set up Chelsea in a 4-2-3-1 system: while this formation is suited for a high pressing game (theirs has been good), their double pivote has often been caught out of position in defensive transitions, like below vs. Leicester. pic.twitter.com/5wdTGsKknQ

— CO (@CharlesOnwuakpa) August 19, 2019