Chelsea: Jorginho e la sua grande precisione nei passaggi

Jorginho dà al Chelsea grande pulizia nei passaggi. Il brasiliano è determinante per gli equilibri della squadra

Arrivato al Chelsea con Sarri, Jorginho anche nel sistema tattico di Lampard è diventato una pedina insostituibile. Anche se un certo tipo di opinione pubblica inglese non apprezza in toto l’ex Napoli, la sua intelligenza tattica e la pulizia nei passaggi sono determinanti per l’economia della squadra.

Come riporta Whoscored.com, dall’inizio della stagione 2018-2019, Jorginho è il giocatore con più passaggi riusciti: 3241. Nessuno ha fatto meglio di lui in Premier League.