Chelsea Leicester: Maddison mette in difficoltà Lampard

Il Leicester ha fatto soffrire parecchio il Chelsea di Lampard. Le Foxes hanno ben approfittato della lunghezza degli avversari

Dopo la delusione in Supercoppa, il Chelsea di Lampard confeziona una brutta partita contro il Leicester, con un pareggio per 1-1 che va parecchio stretto alla Foxes. Nella ripresa i blues si sono parecchio allungati, faticando parecchio nelle transizioni difensive.

Il Leicester è stato pericolosissimo in ripartenza, mancando però in precisione nell’ultimo passaggio: Vardy aggrediva continuamente la profondità, ma non sempre i compagni lo hanno servito nel migliore dei modi. Maddison in particolare si è mosso molto bene senza palla, peccando però in rifinitura, con qualche errore di troppo. Nel finale si è pure divorato il gol della vittoria.