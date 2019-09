Chelsea Liverpool: come col Napoli, Klopp soffre sulle corsie esterne

Il Liverpool di Klopp, pur vincendo, ha sofferto abbastanza contro il Chelsea. Ha sofferto le stesse cose di Napoli

Il Liverpool di Klopp centra un vitale successo esterno esterno in casa del Chelsea, una vittoria che consolida la leadership in classifica. Tuttavia, i Reds non hanno offerto una prova sensazionale. Anzi, hanno rischiato parecchio, soprattutto sulle corsie esterne.

Proprio come ha fatto il Napoli, il Chelsea di Lampard ha sfruttato le lacune rivali sul lato debole. I Reds sono molto compatti in zona palla, tuttavia lo scompenso di questo stile tattico è di lasciare spazio sul lato opposto. Azpilicueta e Alonso (i terzini dei blues) non a caso hanno effettuato ben 7 passaggi chiave complessivi. Un esempio nella slide sopra, in cui Azpilicueta viene servito sul lato debole col Liverpool collassato sulla fascia opposta.