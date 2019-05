Ecco le parole di David Luiz dopo il rinnovo: prolungamento col Chelsea, il matrimonio col brasiliano durerà fino al 2021 – FOTO

David Luiz ha ultimato il rinnovo con il Chelsea. Il giocatore ha firmato un nuovo contratto che lo lega ai Blues fino al 2021.

Ecco le parole del brasiliano:«Sono davvero felice di giocare qui, amo questo club. Ho avuto una bella opportunità e la voglio sfruttare con la stessa fame. La scorsa stagione non è stata positiva per me, soprattutto per gli infortuni, ma quest’anno le cose stanno andando bene. Sono molto contento, ho lavorato duro per giocare ogni partita».

Il Chelsea ha ufficializzato il tutto su Twitter: