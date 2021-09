Chelsea, Tuchel: «Ho fame di vittorie. Per me sono una dipendenza»

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro lo Zenit

«Niente è come vincere. Avevo raggiunto la finale con il PSG la stagione prima e avevo la sensazione di aver raggiunto un grande traguardo, ma fare l’ultimo passo ti fa capire quanto sia importante la differenza che c’è. Vincere non porta solo gioia, ma anche esperienza e fiducia in te. Sensazioni che avevo già provato quando vinsi il campionato Under 19 con il Mainz, ma farlo in Champions League cambia davvero tutto. Adesso però non dobbiamo più guardare indietro, perché occorre mantenere la medesima fame. Più hai fame di vittorie e più te ne viene. È una sensazione che crea dipendenza».