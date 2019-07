Chelsea, ufficiale il riscatto di Kovacic: tutti i dettagli – VIDEO

Mateo Kovacic verrà riscattato dal Chelsea. Arriva anche l’ufficialità, quella vera questa volta. L’ex Inter sarà un nuovo giocatore dei blues. Il contratto sarà fino al 2024 per 5 milioni di euro più bonus per stagione. L’affare porterà 50 milioni nelle casse dei blancos.

Ecco il comunicato: «Real Madrid C. F. e Chelsea FC hanno concordato il trasferimento del giocatore Mateo Kovacic. Il club vuole ringraziare Mateo per tutti questi anni di dedizione, professionalità e comportamento esemplare, e gli augura buona fortuna nel suo nuovo palcoscenico»

.@Mateo_Kova23 is here to stay! 🙌

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2019