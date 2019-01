Federico Cherubini, dirigente della Juventus, può passare all’Inter. Al momento però c’è un problema: le ultimissime

L’Inter può rinforzare il pacchetto dirigenziale con un innesto dalla Juventus. Il club interista ha messo nel mirino Federico Cherubini, braccio destro di Fabio Paratici, considerato un ottimo dirigente soprattutto per il settore giovanile. Nella Juve ricopre il ruolo di direttore sportivo della Juventus Under 23 ma con l’addio di Marotta e nonostante l’innesto di Fusco, il dirigente ha assunto maggiori responsabilità. Secondo fcinternews, il club nerazzurro ha messo nel mirino il braccio destro di Paratici ma l’affare non è ancora concluso.

Cherubini ha scalato le posizioni in casa Juve e, seppur onorato dalle attenzioni da parte di Beppe Marotta e dell’Inter, non vorrebbe andare via dai bianconeri. Il dirigente gode di ampi poteri e un buon margine di azione a Torino e ha lasciato il lavoro nel settore giovani per occuparsi di cose della prima squadra. Proprio per questo motivo il lavoro di Beppe Marotta diventa più complicato. Marotta, infatti, stima molto Cherubini, e lo vorrebbe con sé in questa nuova esperienza interista ma non sarà facile strappare il dirigente alla Juventus proprio per via della crescita delle sue mansioni e della sua considerazione nel mondo Juventus.