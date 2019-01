L’Inter ingaggia Federico Cherubini. Dopo Beppe Marotta, un altro dirigente della Juventus è prossimo a trasferirsi all’Inter

Colpo dirigenziale per l’Inter? Il club nerazzurro avrebbe in pugno Federico Cherubini. Il dirigente, braccio destro di Fabio Paratici alla Juventus, si occupava dell’Under 23 bianconera ma la Juve, di recente, ha ingaggiato Filippo Fusco, assegnando all’ex Verona un ruolo di primaria importanza proprio nella Juventus Under 23. Cherubini, secondo Sport Mediaset, dovrebbe lasciare la Juventus per accasarsi all’Inter. L’attuale Head of Football Teams and Technical Areas, investito da ulteriori responsabilità dopo la promozione di Fabio Paratici, è pronto dunque a salutare la Juve per seguire Beppe Marotta.

Cherubini è considerato un grande esperto di calcio giovanile e presto diventerà nerazzurro. Nessun ‘rischio’ però per Piero Ausilio, che manterrà il suo ruolo di direttore sportivo, visto che il nuovo innesto. Marotta ha voluto l’ingaggio del dirigente bianconero per un ruolo ‘intermedio’: Federico Cherubini si occuperà di tutto il lavoro che porta i giocatori del settore giovanile fino alla carriera professionistica. Il nuovo amministratore delegato nerazzurro inizia a piazzare i suoi uomini e inizia ad entrare sempre più nel cuore della sua avventura all’Inter. Colpo in dirigenza per l’Inter. Un nuovo ‘scippo’ alla Juventus, un segnale importante per la futura crescita della società di Zhang.