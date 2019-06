Chi è Edoardo Bove, centrocampista della Roma under 17

Alla scoperta di Edoardo Bove, uno dei talenti più cristallini della Roma Under 17. Scheda tecnica e caratteristiche

Totti, De Rossi, Florenzi, Aquilani. Sono solo quattro degli innumerevoli talenti che ha prodotto il settore giovanile della Roma, tra i più attivi di tutta Italia. Merito di una programmazione ben precisa e sopratutto di una gestione tecnica sempre puntuale. Come quella messa in atto a Fabrizio Piccareta, allenatore dell’Under 17. Colui che si è messo maggiormente in mostra in giallorosso è Edoardo Bove, talentino classe 2002.

Ad un anno dalla maggiore età, è destinato presto a unirsi in maniera permanente alla Primavera di Alberto De Rossi, con cui ha già debuttato. Centrocampista centrale, ha una grandissima predisposizione al gol. Lo testimoniano i numeri: i suoi dati realizzativi (più di 20 i gol realizzati in tutte le competizioni) si pongono alle spalle del solo attaccante giallorosso Cancellieri. Prestazioni che gli hanno dato l’opportunità di firmare il suo primo contratto con la Roma che, sulla scia degli storici campioni cresciuti in casa, non ha intenzione di farselo scappare.