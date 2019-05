Wijnaldum, l’eroe del Liverpool che in Champions League aveva segnato un solo gol in carriera

Difficilmente il Barcellona, a dodici mesi di distanza dalla rimonta subita contro la Roma, scorderà la serata di Anfield Road. Ancora più difficilmente, però, lo farà un Liverpool commovente per lo spirito inscenato a dispetto delle assenze. E ancor più difficilmente, a completare la gerarchia, lo farà Georgino Wijnaldum. Per una notte, l’eroe del popolo Reds.

Il centrocampista olandese – origini del Suriname – si è regalato e ha regalato a tutta Liverpool un’incredibile doppietta in 3′ di gioco soltanto. E pensare che aveva segnato appena tre reti in tutto il resto della stagione. E pensare che aveva fatto centro una sola volta in carriera in Champions League. Una carriera nata nel Feyenoord e cresciuta nel Psv, prima del passaggio in Premier League: un anno appena al Newcastle, quindi la grande occasione nei Reds. Colta al volo, non c’è che dire…