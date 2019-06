Chi è Lucien Agoumè: il “nuovo Pogba” che ha stregato l’Inter

L’Inter ha messo le mani su Lucien Agoumè, talento francese classe 2002. C’è l’accordo con il giocatore manca quello con il Sochaux

Un occhio al presente (Dzeko e Barella) e un occhio al futuro. La nuova Inter di Conte prende forma e guarda con interesse al mercato dei giovani più promettenti in Europa. Secondo le ultime indiscrezioni i nerazzurri avrebbero bloccato il centrocampista classe 2002, Lucien Agoumè denominato in patria il “nuovo Pogba”. Marotta e Ausilio hanno trovato l’accordo con il giocatore serve ora trovarlo con il Sochaux.

Ma chi è Agoumè? Lucien è nato a Yaoundé in Camerun il 9 febbraio 2002. I primi passi nel mondo del calcio li muove in Francia nel 2013 prima con il SC Clémenceau Besançon, poi con il Racing Besançon. Nel 2014 la prima grande occasione con l’Academy del Sochaux. Lì è cresciuto calcisticamente, arretrando anche la sua posizione: da trequartista a mediano davanti alla difesa.

La sua crescita è stata costante anche in Nazionale dove ora ricopre la carica di capitano e leader con l’Under 17. Per quanto concerne le caratteristiche tecniche, Agoumè ha buone capacità d’inserimento, oltre che una buona tecnica di base abbinata ad una apprezzabile fisicità. Le azioni partono spesso dai suoi piedi, merito della sua capacità di impostare il gioco e del coraggio nel chiedere sempre il pallone cercando di smarcarsi e farsi trovare libero il più spesso possibile.