Europei Under 17: alla scoperta di Tongya, match winner contro il Portogallo

Chi è Franco Tongya, match winner dell’Italia contro il Portogallo agli Europei Under 17 in corso in Irlanda

Il gol più pesante. Quello che ieri ha assicurato all’Italia il passaggio in semifinale agli Europei Under 17 in corso di svolgimento in Irlanda, quello che al contempo ha permesso agli azzurrini di Nunziata di staccare il pass per i prossimi Mondiali di categoria. A realizzarlo, nei quarti di finale contro il Portogallo, il centrocampista Franco Tongya.

Classe 2002, veste la maglia della Juventus fin dal 2012 quando i bianconeri lo prelevarono dal Brandizzo. Interno in un centrocampo a tre o rifinitore, a seconda delle necessità, unisce importanti doti fisiche ad un’ottima tecnica. A Vinovo era sbarcato da attaccante, salvo arretrare gradualmente il proprio raggio d’azione. Ma il vizio del gol non l’ha mai perso, chiedere per informazioni al Portogallo…