Toro, prosegue la tradizione belga: ingaggiato dallo Standard Liegi il giovane Youssuf Sylla, attaccante classe 2002

Il calciomercato non si ferma mai. Men che meno quello legato al settore giovanile del Toro, dove le intuizioni del direttore sportivo Massimo Bava non passano mai di moda. E guardano invece, con una certa frequenza, al Belgio. Da lì a stagione in corso era arrivato Adrien Giunta, che è andato a rimpinguare le fila della Primavera di Federico Coppitelli. Da lì, adesso, è stato ingaggiato Youssuf Sylla.

Attaccante belga di origini guineane, il talento classe 2002 si unirà già in questi giorni – avendo rescisso il precedente contratto – con il gruppo dell’Under 17 guidata da Marco Sesia. Per prendere dimestichezza con la nuova realtà e lanciare a tutti gli effetti la propria candidatura in vista della Primavera della prossima stagione. E, chissà, spiccare il volo verso la prima squadra. Dove storicamente – da Enzo Scifo a Johan Walem, da Gaby Mudingayi a Jean-François Gillet – i connazionali non sono mai mancati.