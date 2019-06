Chi era José Antonio Reyes, la Perla di Utrera scomparsa in un incidente

Chi era José Antonio Reyes, l’ex Siviglia tragicamente scomparso in un incidente stradale. Mondo del calcio in lutto

La tragica notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale del Siviglia: «Non potremmo dare notizia peggiore. Il nostro amato José Antonio Reyes è morto in un incidente stradale. Riposa in pace». Un evento che sconvolge il mondo del calcio e che sopratutto si porta via – a soli 35 anni – la Perla di Utrera, così come era soprannominato il centrocampista spagnolo.

Prodotto del settore giovanile del Siviglia, Reyes è stato centrocampista offensivo di caratura internazionale con le maglie del club andaluso, dell’Arsenal, del Real, dell’Atletico e del Benfica. In questa stagione militava nell’Extremadura, club della Serie B spagnola. Nella sua carriera Reyes ha sollevato 5 volte l’Europa League, una volta la Supercoppa europea, una volta la Liga, una volta la Priemier e una volta la Superliga portoghese.