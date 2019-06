Chiellini: «Giocare così bene con la Juve? L’abbiamo già fatto» – VIDEO

Giorgio Chiellini si è presentato in zona mista al termine di Italia-Bosnia: le parole del capitano della Nazionale

Quarta vittoria di fila per l’Italia di Giorgio Chiellini che ha messo un pesante mattoncino sulla qualificazione al prossimo Europeo. Il difensore azzurro si è presentato in zona mista per commentare la partita. Di seguito le dichiarazioni di Chiellini.

«In questi giorni abbiamo vinto due gare difficili, sono sei punti importanti. La crescita è costante, l’abbiamo confermata. Stasera siamo andati sotto e l’abbiamo ribaltata, senza mai disunirci. Anzi, abbiamo fatto meglio nella ripresa».

Poi sulla Juve: «La Juve ha sempre cercato di giocare bene, credo l’abbia fatto anche per lunghi tratti. Alla fine conta sempre l’equilibrio e le caratteristiche dei calciatori. L’importante è arrivare al risultato provando a esaltare tutti i calciatori che si hanno a disposizione».