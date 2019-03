Chiellini elogia Kean: «Un po’ Balotelli e un po’ Trezeguet»

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato dopo la vittoria con l’Empoli, elogiando Moise Kean

Si sprecano i paragoni per Moise Kean! L’attaccante della Juventus sta vivendo un grande momento e dopo i 2 gol con la Nazionale ha realizzato un altro gol, decisivo, con i bianconeri. Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato dopo la gara elogiando il giovane compagno di squadra: «Kean attacca la porta in modo spaventoso e ha più forza fisica di Mario. Ha fatto un gol un pò alla Trezeguet oggi. Mario ha il gol nel sangue ma meno attacco della porta rispetto a Kean e molto più tiro. Ora deve continuare a lavorare e a farsi trovare pronto. Fa gol, è un attaccante d’area e ci sono pochi allenatori come Allegri che lo sanno gestire».

Analizzando poi la vittoria contro i toscani, il capitano bianconero ha parlato delle difficoltà incontrate nel primo tempo «Non siamo stati bravissimi a stare accorti all’inizio. Non eravamo bravi ad accorciare, ma abbiamo avuto grande umiltà e rispetto per l’Empoli. Siamo stati bravi a capire la partite. Nel primo tempo abbiamo subito tanto ma il portiere non ha fatto neanche una parata. Siamo stati bravi a giocare con la testa e a vincerla. Faccio quello che serve e lavoro per migliorarmi tutti i giorni. Cerco di mettere la palla morbida con questi piedi che sono ruvidini».