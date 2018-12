Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, in grande spolvero. Grandi numeri per lui in questa stagione: le ultimissime

Giorgio Chiellini ha eretto un muro praticamente invalicabile. Il difensore della Juventus si sta confermando a livelli altissimi ed è stato elogiato da Mourinho, Pioli e Spalletti. Il difensore bianconero, capitano della Juve, ha giocato 10 partite in campionato: numeri incredibili per GC3, come lo ha ribattezzato Spalletti ispirandosi a CR7. Contro l’Inter 10 lanci, contro i 6che mediamente si concedono i difensori come lui, 2 tiri respinti agli avversari e altrettanti da lui tentati, 4 contrasti vinti e appena uno perso, 3 palloni intercettati e 36 passaggi positivi.

Grandi numeri anche in stagione. Come detto, sono state 10 sin qui le presenze in campionato (Allegri lo sta gestendo, alternandolo con gli altri centrali) e in 10 gare ha subito solo 2 dribbling. Sono stati 3 i falli commessi contro gli 11 subiti, meno di un terzo dei suoi colleghi rivali difensori: un fallo ogni 10,6 palloni recuperati, mentre la media della Serie A nel suo ruolo è di uno ogni 4,7 recuperi. Balza all’occhio anche un altro numero: 0 i cartellini sventolati nei suoi confronti. L’unico giallo stagionale in Champions, dove ha sin qui commesso appena 2 falli e respinto 1,5 tiri a partita, il triplo rispetto alla media.