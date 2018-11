Giorgio Chiellini renderà omaggio alla memoria di Davide Astori prima del fischio d’inizio della sfida tra Fiorentina e Juve

Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, è uno dei leader dei bianconeri ed è l’unico uomo che StefanoPioli ruberebbe alla formazione bianconera. Il tecnico viola ha provato a stemperare gli animi prima di Fiorentina e poco prima anche MassimilianoAllegri ha provato a lanciare un messaggio importante: «Non riguarda solo Juventus e Fiorentina è in generale in Italia. Ne ha parlato Ancelotti, ne ho parlato io, ne hanno parlato altri allenatori, ne ha parlato l’allenatore della Nazionale, Mancini. È questione di educazione sportiva. Lo sport in generale è meraviglioso, il calcio ancora di più perché appassiona milioni e milioni di persone. Ci deve essere rivalità, ma una rivalità sana».

Ancora Allegri: «E in Italia su questo bisogna migliorare. Perché è giusto tifare la propria squadre, perché i ragazzi hanno bisogno, ma poi tutto il resto va vissuto in un altro modo. Magari piano piano ci arriviamo, siamo migliorati, basta mettere un pochino più regole come in tutte le cose». Anche per questo domani Giorgio Chiellini proverà a stemperare gli animi: il numero 3 bianconero prima del fischio d’inizio andrà sotto la Curva viola per lasciare un mazzo di fiori in onore del Capitano della Fiorentina, DavideAstori. Un gesto simbolico molto importante.