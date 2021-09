Chiellini strizza l’occhio ad Akanji: «Tra poco ci sarà posto alla Juve»

Giorgio Chiellini individua un suo possibile erede nella nazionale svizzera: ecco le parole del difensore della Juve

Giorgio Chiellini, nell’intervista a RSI, tesse le lodi di Akanji, difensore della Svizzera e del Borussia Dortmund. Le sue parole.

«Mi ha sempre incuriosito Akanji, ha ancora qualcosa in più da dare e secondo me sta arrivando all’età giusta per la consacrazione. Però deve fare quell’ultimo salto. Se lo sto adocchiando per la Juve? Ma tanto io smetto. Quindi se vuole poi un posto libero c’è, tra poco».