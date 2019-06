Chiesa alla Juve: accordo di massima con il giocatore. I dettagli

La Juve ha raggiunto un accordo di massima con Federico Chiesa: i bianconeri hanno bloccato il giocatore, serve il sì della Fiorentina

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la Juve ha raggiunto l’accordo con Federico Chiesa. I bianconeri avrebbero bruciato la forte concorrenza dell’Inter e avrebbero bloccato il giocatore il cui accordo si basa su un contratto di 5 anni a 10 milioni lordi a stagione (5 netti).

Tutto fatto con il giocatore dunque. Manca, ovviamente, l’accordo con la Fiorentina che è impegnata con la cessione della società a Commisso. Dopo che il closing sarà ufficiale i bianconeri intavoleranno la trattativa con i viola, in un affare che sembra avere la strada spianata per la felice conclusione in favore dei bianconeri.