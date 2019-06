Chiesa alla Juve, la trattativa procede a fuoco lento: le ultime

La Juventus insiste su Federico Chiesa, ma sa che i tempi si allungheranno. Intanto Commisso continua ad alzare le barricate

Dopo Rabiot e Ramsey a zero la Juve inizierà ad accelerare per le trattative più dispendiose: due nomi su tutti, Matthijs De Ligt e Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport‘, la Juventus continua la trattativa per portare il viola a Torino anche in queste ore.

La società della Fiorentina però rappresenta un grosso ostacolo: Commisso ha fatto già sapere nelle scorse settimane di volerlo bloccare a Firenze per un altro anno e non intende rimangiarsi la parola. In queste trattative però il volere del giocatore conta parecchio. Ma economicamente dovrà anche essere accontentata la Fiorentina. Nelle ultime ore si stava paventando un possibile scambio con Gonzalo Higuain, ma è una pista smentita dal fratello-agente del Pipita.