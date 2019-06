Chiesa, arrivano anche i complimenti di Commisso: «Che serata! Bravo Federico!» – FOTO

Il neo presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha voluto omaggiare Federico Chiesa attraverso un tweet

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha voluto omaggiare l’incredibile impresa degli Azzurrini di Di Biagio all’Europeo 2019. L’Italia è riuscita ad imporsi contro la Spagna grazie alla doppietta di Chiesa e il rigore di Pellegrini. L’esterno viola è stato senza dubbio l’uomo copertina del match.

Per questo motivo sono arrivati i complimenti del numero uno viola, entusiasta della prestazione di Federico. Facile immaginare come sarà ancora più difficile portare via Chiesa da Firenze dopo stasera.