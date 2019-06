Chiesa secondo solo a Mbappè: il dato che fa sognare i tifosi della Juve

Federico Chiesa si è messo in mostra in questa stagione come testimonia questa statistica che lo relega dietro alla stella Mbappe

È la stella della Fiorentina e della Nazionale e con molta probabilità lo sarà della Juve del futuro. Federico Chiesa ha preso definitivamente il volo in questa stagione (nonostante l’annata storta dei viola) ed è pronto a prendersi tutto. Anche i numeri sono dalla parte del figlio d’arte.

Come riporta Opta, Chiesa è il secondo giocatore più giovane ad aver effettuato almeno 100 tiri in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei, dietro solo a Kylian Mbappé. Un riconoscimento mica da poco per l’esterno che fa già sognare i tifosi della Juve.