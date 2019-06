Chiesa-Fiorentina, per i Della Valle è al centro del progetto: ora Commisso… Il comunicato per provare a silenziare le sirene

Voci, indiscrezioni e notizie. La Fiorentina ha voluto mettere in chiaro le cose, ricorrendo addirittura a un comunicato ufficiale per esplicitare un pensiero chiaro: Federico Chiesa la prossima stagione non si muove da Firenze. Una presa di posizione fortissima in un periodo delicato a livello societario che però coincide – come esplicitato – con il pensiero della società attuale.

Ora la palla passa a Rocco Commisso che difficilmente vorrà presentarsi alla piazza cedendo il pezzo pregiato della rosa, ma che dovrà far fronte alle tante offerte che pioveranno in estate per il classe ’97 e soprattutto a quella che sarà la volontà del calciatore stesso.