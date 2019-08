Chiesa, la Fiorentina studia il futuro: pronto il progetto viola

La Fiorentina ha intenzione di continuare con Federico Chiesa, non solo quest’anno ma anche in futuro: il progetto viola

Commisso è stato chiaro: non ha intenzione di vendere Chiesa, non solo quest’anno ma anche in futuro. Il giovane è visto come il simbolo viola, colui che incarna al meglio i valori e il significato della Fiorentina, l’idolo dei tifosi e il futuro del club. Per questo motivo, il presidente, ha intenzione di metterlo al centro del progetto, rendendolo intoccabile.

Come spiega il Corriere dello Sport, il club viola proporrà al giocatore un contratto fino al 2024 da 3 milioni annui d’ingaggio. La proposta arriverà solo a fine mercato, quando non ci sarà più pericolo che l’attaccante vada via.