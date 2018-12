La Juventus continua a seguire Federico Chiesa della Fiorentina. I bianconeri mettono sul piatto Pjaca e Orsolini

La Juventus non molla FedericoChiesa. Il talento classe ’97 della Fiorentina rimane uno degli obiettivi dei bianconeri per la prossima stagione. Il calciatore sta vivendo un periodo complicato (non segna da settembre) ma è un titolare della Nazionale di Mancini e rimane uno dei giovani talenti migliori del nostro calcio. FabioParatici e BeppeMarotta sono pronti a contendersi il talento viola ma attenzione alle mosse della Juventus. Secondo Tuttosport, l’arrivo di Marotta in nerazzurro ha segnato un piccolo sorpasso dell’Inter sulla Juve ma il ds è pronto a rilanciare.

Il direttore sportivo della Juventus infatti è pronto a giocarsi due carte importanti: il club bianconero potrebbe girare ai viola l’intero cartellino di MarkoPjaca, talento classe ’95 ceduto in prestito con diritto di riscatto e controriscatto proprio ai viola (il giocatore però sta deludendo) e anche un’altra contropartita gradita a Corvino, ovvero RiccardoOrsolini, classe ’97, ora in prestito al Bologna (ieri ha realizzato una doppietta in Coppa Italia contro il Crotone), più naturalmente tanto cash. La Fiorentina valuta il suo talento 60-70 milioni di euro. I bianconeri provano a superare l’Inter: pronto l’assalto a Federico Chiesa.