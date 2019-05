Chiesa: «Le vittorie e le delusioni nello sport mi hanno fatto maturare»

L’attaccante della Fiorentina ha vinto il premio Assi Giglio Rosso a Palazzo Vecchio, come sportivo fiorentino dell’anno.

In attesa di conquistare la salvezza sul campo e di conoscere il suo destino nel prossimo mercato estivo, Federico Chiesa si consola a Palazzo Vecchio, con il premio Assi Giglio Rosso.

«Fare sport fa bene a noi stessi – spiega -ma è anche un fattore sociale molto importante, e fa maturare le persone. Io ho iniziato a giocare a calcio a sei anni, per me è presto diventato una ragione di vita. Ma per tutti può essere una rampa di lancio per il futuro».