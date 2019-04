Federico Chiesa, esterno d’attacco della Fiorentina, nel mirino di Milan e Juve. Entrambi i club in contatto con papà Enrico

Federico Chiesa potrebbe lasciare la Fiorentina nella prossima stagione. L’esterno d’attacco, che ha una valutazione che oscilla tra gli 80 e i 100 milioni di euro, potrebbe andare via da Firenze. L’esterno classe ’97 fa gola alle big italiane e straniere ma potrebbe rimanere in Serie A. Tutti i grandi club hanno chiesto informazioni ma secondo le ultime indiscrezioni Milan e Juventus sono quelle che hanno mosso passi più importanti. L’esterno viola piace ai bianconeri e i rossoneri, pronti a investire fior di milioni per strappare il giocatore alla concorrenza e alla Fiorentina.

Il ragazzo è l’obiettivo dei bianconeri e, stando a quanto afferma Rai Sport, vi sono stati ulteriori e nuovi contatti tra la dirigenza del club juventino e il padre del calciatore. Enrico, ex calciatore che cura gli interessi del figlio Federico, avrebbe avuto dei contatti concreti anche con il Milan. Il progetto dei rossoneri stuzzica la famiglia Chiesa ma attenzione al possibile ‘rilancio’ della Juventus che può vantare ottimi rapporti con la Fiorentina, dopo gli affari Bernardeschi e Pjaca. Potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per ingaggiare Chiesa. Juve e Milan in agguato.