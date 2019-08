Chiesa, non solo Juve: per il viola si intromette l’Inter

Federico Chiesa rimane nel mirino della Juve, ma nelle ultime ore anche l’Inter ha espresso interesse per il talento viola

Se prima Commisso doveva respingere i tentativi della sola Juve, adesso avrà il doppio lavoro: anche l’Inter ha infatti messo nel mirino Federico Chiesa. Il talento viola piaceva ai nerazzurri già da tempo, ma ora la società milanese potrebbe tornare con insistenza sul giocatore.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri vorrebbero portare l’attaccante a Milano nella stagione 2020/2021 e starebbero gettando le basi per trovare un accordo già da ora. Il giocatore piace molto a Conte, ma l’operazione adesso non sarebbe possibile. Il tutto è rimandato alla prossima estate, ma l’Inter vuole trovare l’intesa con viola e giocatore già da adesso. La Juve è avvisata.