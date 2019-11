Chiesa ora è un caso: la proposta della Fiorentina e gli scenari estivi

Chiesa ora è un caso: la proposta della Fiorentina e gli scenari in vista della prossima estate, dopo le turbolenze dell’ultima

Chiesa, ora, è un caso a tutti gli effetti. Fa rumore, infatti, il clima gelido venuto a crearsi con la Fiorentina, che sarebbe in ogni caso pronta – secondo La Gazzetta dello Sport – a proporgli un prolungamento di contratto con stipendio “alla Ribery“.

L’attaccante però nicchia e, intanto, continua a non rendere sul campo da quando – in estate – Commisso lo aveva trattenuto a Firenze. Possibile nelle prossime settimane anche un cambio di agente, con la Juve in vantaggio sull’Inter in caso – non certo remoto – di un futuro lontano dai colori viola.