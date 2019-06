Chiesa va in vacanza senza incontrare la Fiorentina: Juve in agguato

Si rischia di creare un muro contro muro tra Federico Chiesa e la Fiorentina: la Juve è in agguato per approfittarne

Il tanto atteso faccia a faccia tra Rocco Commisso e Federico Chiesa ieri non c’è stato. E tantomeno avverrà oggi. E’ probabile invece che ci sarà un contatto tra il padre di Chiesa e i manager di Commisso, per cercare di fare chiarezza.

Chiesa ha già staccato la spina dopo l’eliminazione agli Europei Under 21, ed è deciso a godersi i suoi ventuno giorni di vacanza. Telefono staccato e sole relax come unici obiettivi. Come informa la Gazzetta dello Sport, la Juve rimane in agguato per preparare l’assalto al giocatore. Oltre ai 50-60 milioni in contanti il club bianconero potrebbe aggiungere il cartellino di Spinazzola, un giocatore che potrebbe servire alla Fiorentina.