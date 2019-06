Chievo, l’addio a Mimmo Di Carlo adesso è ufficiale: ecco la piazza in cui allenerà il tecnico la prossima stagione

Il Chievo, per la prossima stagione, è sempre più vicino a Moreno Longo. Per certo, è definitivamente lontano da Mimmo Di Carlo: dopo la retrocessione, il tecnico ha salutato la piazza clivense per andare a Vicenza.

Per tornarci, a dire il vero. Perché da calciatore in biancorosso ha scritto le pagine migliori della sua carriera, lungo nove anni durante i quali ha centrato anche una Coppa Italia. E sempre lì, ora, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Verrà presentato in conferenza stampa nella giornata di martedì.