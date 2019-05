Chievo, il direttore sportivo Romairone ai saluti: piace ad un club di Serie A

Chievo, il direttore sportivo Romairone ai saluti: non rinnoverà il contratto in scadenza, piace ad un club di Serie A

Il rapporto di lavoro tra il Chievo ed il suo direttore sportivo Giancarlo Romairone è ormai agli sgoccioli. Il contratto tra le parti scadrà infatti al termine di questa stagione e, dopo un campionato decisamente negativo che relegherà i clivensi in Serie B, non paiono esserci i presupposti per proseguire nel progetto.

Il dirigente del Chievo, in ogni caso, potrebbe restare nella massima categoria nazionale. Da tempo, infatti, Romairone viene sovente segnalato in tribuna a Marassi: in vista della prossima annata, allora, potrebbe divenire collaboratore di Osti all’interno dei quadri della Sampdoria.