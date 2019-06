Chievo, conclusa la stagione della Primavera: il futuro di mister Mandelli

Chievo, conclusa la stagione della Primavera con la sconfitta ai playoff contro la Roma: il futuro di mister Mandelli

Si è chiusa con un pareggio la stagione della Primavera del Chievo. Fatale ai clivensi, infatti, il 2-2 maturato contro la Roma nei playoff scudetto, con il “segno x” a strizzare l’occhio ai giallorossi in virtù di una miglior classifica.

Termina così una stagione comunque molto positiva per il gruppo di mister Mandelli, che ora guarda al futuro. «Ma non so ancora niente, ho un contratto in scadenza e vedremo nei prossimi giorni con la società. Peccato per la gara con la Roma, perché abbiamo fatto una buona gara, ma di fronte c’era una delle squadre più forti della competizione».